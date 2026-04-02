Заплаха за Тръмп! Въоръжен с меч американец арестуван след ужасяващи закани

Властите в САЩ арестуваха 45-годишен мъж по подозрение, че е отправял заплахи за убийство срещу Доналд Тръмп, след като серия от негови публикации във Фейсбук привлякоха вниманието на разследващите. Става дума за Андрю Емералд, който според прокуратурата е публикувал поне осем заплашителни съобщения през последната година.

В един от постовете той пише: „Или Тръмп ще е мъртъв и погребан до 2026 г., или аз ще го преследвам и ще го положа в гроба.“ В друг, изпълнен с обиди, заплашва директно и имота на президента във Флорида: „Ще се погрижа да си в Мар-а-Лаго, когато го изгоря до основи.“

Ситуацията ескалирала при самия арест. Според документи на ФБР, когато агентите пристигнали в дома му в Масачузетс, Емералд отказал да излезе, извадил дълъг меч и заявил, че ще трябва да бъде застрелян. В крайна сметка той се предал без съпротива, но напрежението по време на операцията било сериозно.

Разследващите са открили в жилището му няколко меча и остриета, чиито снимки вече са публикувани от ФБР. Случаят идва на фона на засилени мерки за сигурност около Доналд Тръмп, който през 2024 г. бе ранен по време на предизборна проява, и отново повдига въпроса за заплахите срещу висши политически фигури в САЩ.

