Човечеството се връща към Луната! НАСА изстреля историческата мисия Артемис 2

Четирима астронавти излетяха тази нощ от космодрума във Флорида в рамките на мисията „Артемис 2“ на НАСА - рисковано 10-дневно пътуване около Луната, което бележи най-смелата стъпка на САЩ към връщането на хора на лунната повърхност през това десетилетие. Полетът идва на фона на засилващата се надпревара с Китай за първо ново пилотирано кацане на Луната.

Това е първото пилотирано пътуване на човечеството до Луната от 53 години насам, отбелязват световните агенции. В екипажа са астронавтите Рийд Уайзман, Виктор Глоувър, Кристина Кох и Джереми Хансен, като мисията поставя основите за бъдещи исторически постижения - включително изпращането на първата жена, първия цветнокож астронавт и първия неамериканец на лунната повърхност.

Астронавтите летят с новата ракета Space Launch System - най-мощната, създавана от НАСА след програмата „Аполо“. На върха й се намира капсулата Orion, предназначена да превозва екипажа и да осигури безопасното им връщане на Земята.

Мисията „Артемис 2“ е ключов етап от по-широката програма за дългосрочно присъствие на хора на Луната и се разглежда като решаваща крачка към бъдещи мисии до Марс, които ще оформят следващата ера в изследването на космоса.

