Тръмп атакува Макрон и НАТО с подигравки и остри думи

Американският президент Доналд Тръмп повиши напрежението със съюзниците от НАТО, като отправи остри нападки и подигравки към френския президент Еманюел Макрон и съпругата му Брижит. Изказванията му идват на фона на засилващото се недоволство във Вашингтон от липсата на военна подкрепа от европейските държави във войната срещу Иран.

Във видеоклип, публикуван за кратко в официалния канал на Белия дом, Тръмп заяви, че Макрон „все още се възстановява“ и направи подигравателен коментар по адрес на отношенията му със съпругата му. Изявлението очевидно препраща към широко разпространен видеоклип, в който Брижит Макрон поставя ръце върху лицето на френския президент в жест, интерпретиран от мнозина като лек удар.

Тръмп разкри, че лично е поискал от Макрон военна подкрепа в Персийския залив, но е получил отказ. „Бихме искали да получим малко помощ“, заявил американският президент, след което пресъздаде отговора на френския лидер с имитация: „Не, не можем да направим това… ще можем след като спечелим войната.“

По думите му Франция не е разрешила и използването на въздушното си пространство за американски операции, което допълнително е засилило напрежението между двете страни.

Нападките не се ограничиха само до Париж. Тръмп отправи директни критики към НАТО, като нарече алианса „хартиен тигър“ в публикация в Трут соушъл. Той предупреди, че САЩ „ще си спомнят“ липсата на подкрепа от съюзниците.

Тази линия бе подкрепена и от Марко Рубио, който заяви, че Вашингтон може да „преразгледа“ отношенията си с НАТО след края на конфликта с Иран.

Изявленията на Тръмп идват в момент, когато войната в Близкия изток задълбочава разделенията между САЩ и европейските им партньори. Част от държавите членки отказват участие в операции или предоставяне на логистична подкрепа, което предизвиква остра реакция във Вашингтон.

Така конфликтът с Иран вече не само разклаща глобалната сигурност, но поставя под въпрос и стабилността на трансатлантическите отношения, които доскоро изглеждаха непоклатими.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com