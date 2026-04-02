Тръмп излезе пред американците и им каза супер важна новина за Иран

Президентът на Доналд Тръмп обяви в телевизионно обръщение, че САЩ е близо до изпълнение на основните си цели във войната с Иран и че конфликтът може да приключи скоро. По думите му американските въоръжени сили са „почти постигнали“ поставените задачи, а краят е „много близо“.

„Ще довършим започнатото и ще го направим много бързо“, заяви той, като подчерта, че стратегическите цели „са на път да бъдат постигнати“.

Военните резултати - тежки удари по Иран

Тръмп обяви, че САЩ са нанесли сериозни щети на Иран, включително унищожаване на флота и въздушните сили на страната. Според него са парализирани и програмите за балистични ракети и ядрени оръжия.

Въпреки това той подчерта, че ударите ще продължат през следващите две до три седмици, което поставя под въпрос колко близо е реалният край на конфликта.

Противоречия и липса на ясен график

Обръщението на американския президент идва на фона на противоречиви сигнали от неговата администрация. Самият Тръмп не се ангажира с конкретен срок за приключване на войната, като същевременно остави отворена възможността за нови удари, включително срещу енергийни и петролни обекти в Иран.

Това засилва усещането за неясна стратегия, въпреки уверенията, че краят е близо.

Растящо напрежение в САЩ - горива и обществено недоволство

Американският президент призна, че много граждани са притеснени от покачването на цените на горивата. Той обясни това с атаките срещу петролни танкери в региона и обеща, че цените ще се нормализират.

В същото време социологическите проучвания показват спад в одобрението му, като все повече американци се противопоставят на войната.

Международен натиск и напрежение със съюзниците

Тръмп не засегна директно темата за НАТО в речта си, но по-рано изрази недоволство от липсата на подкрепа от страна на съюзниците. Част от тях настояват за деескалация и са притеснени от развитието на конфликта.

Обръщението му бе насочено към широка аудитория с цел да внесе яснота след седмици на променящи се позиции относно войната.

Ескалация в региона - нови атаки и предупреждения

Докато Тръмп говореше, напрежението в Близкия изток отново ескалира. Обединените арабски емирства предупредиха за ракетна заплаха, а в Дубай бяха чути експлозии след прехващане на ирански ракети от противовъздушната отбрана.

Конфликтът, който вече е в петата си седмица, продължава да разклаща финансовите пазари и да повишава цените на петрола, докато САЩ прехвърлят допълнителни сили в региона за евентуална сухопътна операция.

