Шок на бензиностанциите! Пропан-бутанът скочи почти двойно

Цените на пропан-бутана рязко тръгват нагоре, като поскъпването достига почти двойни нива за последния един месец. Това предупреди Светослав Бенчев от Българската петролна и газова асоциация пред БНР.

Причината не е само в цената на петрола, а и в пренасочването на доставки към по-изгодни пазари. Ситуацията създава натиск върху цените на бензиностанциите и тревога сред потребителите.

„С пропан-бутана има проблем! Котировките поскъпнаха почти двойно в рамките на месец. Там е малко по-различно котирането, не е на дневна база, а е на месечна. Голяма част от танкерите, те са по-малки, разбира се, от петролните, за средиземноморския пазар, всъщност тръгнаха към азиатските пазари, просто защото там цената, която им се предлага, е по-добра. Ще имаме известно повишаване на цената“, обясни Бенчев.

Петролът диктува, но Ормуз държи напрежението

Поскъпването идва на фона на нов ръст на петрола, след като остава неясно дали Ормузкият проток е реално отворен. Заплахите от страна на Иран и продължаващите военни действия в региона веднага се отразяват на пазарите.

Бенчев подчерта, че цените на горивата не се променят за часове. „За да има понижение или повишение, трябва да има няколкодневен тренд. За 24 часа това не може да се отрази на колонките“, заяви той.

Кога ще поевтинеят горивата

Според него понижение може да се очаква, ако цената на петрола се задържи устойчиво под 100 долара за барел. В момента нивата са около 97 долара, но ефектът върху крайните цени ще дойде със закъснение.

Дизелът изпреварва всички

Данни на НАП показват сериозен ръст при горивата - дизелът е поскъпнал с около 34 на сто, бензинът с около 18 на сто, а пропан-бутанът с около 20 на сто. В същото време петролът е поскъпнал с около 69-70 на сто.

По думите на Бенчев именно дизелът остава най-проблемният продукт, тъй като Европа изпитва затруднения със снабдяването.

Има ли риск от недостиг

Въпреки ценовия натиск, към момента няма недостиг на горива. Бензиностанциите са заредени, а рафинериите разполагат със суровина и договорени доставки за следващите месеци.

„Секторът прави максималното, за да няма спекула. Работим на оперативния минимум, за да можем да поддържаме дейността си“, каза Бенчев.

По думите му разликата в цените между България и други държави в Европейския съюз остава значителна - между 40 и 45 цента на литър в зависимост от горивото.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com