Вижте най-новите данни за цените на горивата у нас

Цените на горивата в България продължават да се повишават, но темпът на ръста се забавя за втора поредна седмица, показват данни на платформата Fuelo. Въпреки това натискът върху пазара остава, като най-сериозно поскъпване през последните дни се отчита при пропан-бутана. Общата картина показва стабилизиране на седмична база, но силен ръст на месечна.

При най-масовия бензин А95 увеличението за седмица е минимално - с 0,01 евро за литър или 0,68 на сто. Цената му достига 1,48 евро за литър на 3 април и оттогава се задържа без съществена промяна. На месечна база обаче поскъпването е значително - 0,16 евро за литър или над 12 на сто, което продължава да натоварва потребителите.

Подобна е тенденцията и при бензин А98 премиум, където седмичното увеличение също е с 0,01 евро за литър. Цената му се покачва от 1,68 евро на 30 март до 1,69 евро в момента. За един месец този тип гориво е поскъпнал с 0,17 евро за литър или над 11 на сто.

Най-сериозен натиск се наблюдава при дизеловото гориво. Само за седмица цената му нараства с 0,06 евро за литър или 3,61 на сто - от 1,66 евро до 1,72 евро. На месечна база ръстът достига 0,34 евро за литър или над 26 на сто, което го прави едно от най-засегнатите горива.

Най-голямото поскъпване през седмицата обаче е при пропан-бутана. Цената му се увеличава с 0,06 евро за литър или 8,45 на сто - от 0,71 евро на 30 март до 0,77 евро към момента. За месец увеличението достига 0,16 евро за литър или над 26 на сто, което показва силен натиск в този сегмент.

При метана движението е по-умерено. За седмица цената се повишава с 0,01 евро за килограм или 0,88 на сто - от 1,14 евро до 1,15 евро. Макар ръстът да е по-слаб, тенденцията остава възходяща и при този вид гориво.

