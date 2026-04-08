Горивата няма да поевтинеят повече! Новата реалност след войната

Експерт предупреди, че цените няма да се върнат към нивата отпреди конфликта

Снимка: БНТ
08 апр 26 | 7:51
218
Иван Ангелов

Дори да има стабилизиране на ситуацията в Близкия изток цените на горивата няма да се върнат към нивата отпреди войната. Това заяви Светослав Бенчев от Петролната и газова асоциация в интервю за БНТ, като подчерта, че евтиният петрол от 60-65 долара за барел остава в миналото.

По думите му, ако примирието между САЩ и Иран се запази и Ормузкият проток бъде отворен трайно, цените ще се стабилизират, но няма да се понижат до старите стойности. Така пазарът ще остане в нова, по-висока ценова зона, въпреки намаляването на напрежението.

Бенчев отбеляза, че България продължава да поддържа едни от най-ниските цени на горивата в Европейския съюз. Средната цена на бензина в ЕС е около 1,90 евро за литър, а при дизела разликата достига около 45 цента в полза на страната ни. Според него това се дължи както на по-ниската ставка на ДДС, така и на факта, че разходите в сектора се покриват навреме.

Стабилността на пазара у нас се гарантира и от работата на рафинерията в Бургас, която осигурява достатъчни количества горива. По думите му тя функционира с добър капацитет, включително с възможност за износ, което позволява да се осигуряват нови доставки на петрол.

Експертът предупреди, че въвеждането на таван на цените би създало сериозни проблеми за сектора, включително за снабдяването с горива в следващите месеци.

Той подчерта също, че контролът върху пазара е засилен, като бензиностанциите се проверяват регулярно от регулаторите и няма данни за нарушения в ценообразуването.

Според Бенчев предстои и актуализация на цената на газа, като важна роля за енергийната сигурност на страната има връзката с Александруполис, която дава допълнителна възможност за доставки на синьо гориво.

