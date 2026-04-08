Шок на световните борси! Ето накъде тръгна петролът

Цените на петрола се слякоха, след като САЩ и Иран обявиха двуседмично спиране на огъня - развитие, което буквално преобърна настроенията на глобалните пазари, предаде ДПА. Само за часове страховете от енергийна криза бяха заменени от очаквания за възстановяване на доставките.

Сортът Брент с доставка през юни поевтиня с около 16% и се върна до нива около 92 долара за барел - най-ниската стойност от средата на март. Американският лек суров петрол (WTI) с доставка през май последва същата тенденция и също отчете рязък спад.

Решението за примирие дойде в последния възможен момент - буквално часове преди изтичането на ултиматума, поставен от президента на САЩ Доналд Тръмп за отваряне на Ормузкия проток. Американският лидер заплаши с масирани удари по иранската енергийна инфраструктура, ако стратегическият морски коридор остане затворен.

Именно Ормузкият проток бе в центъра на кризата. Ключовият маршрут, през който преминава значителна част от световния износ на петрол и газ, на практика бе блокиран от Иран още в началото на конфликта на 28 февруари. Това доведе до паника на пазарите и скок на цените през последните седмици.

Сега сигналите са различни. Иранският външен министър Абас Арагчи обяви, че преминаването през Ормуз ще бъде възможно в рамките на две седмици, при координация с въоръжените сили и при отчитане на техническите ограничения.

Въпреки рязкото поевтиняване, анализатори предупреждават, че пазарът остава изключително чувствителен. Примирието е временно, а всяко ново напрежение може отново да изстреля цените нагоре. Засега обаче ефектът е ясен - рискът от глобален енергиен шок временно отстъпва, а петролът реагира светкавично.

