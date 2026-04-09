Петролът пак тръгна нагоре. Примирието не успокоява пазарите

Цените на петрола отново поеха нагоре в азиатската търговия на фона на нарастващи съмнения относно стабилността на двуседмичното примирие в Близкия изток. Пазарите реагират остро на продължаващите ограничения върху енергийните потоци през Ормузкия проток. Липсата на яснота около преговорите между САЩ и Иран поддържа напрежението. Инвеститорите остават предпазливи, а волатилността се засилва.

Цените тръгнаха нагоре

Фючърсите на суровия петрол тип Брент нарастват с 2,55 долара, или 2,69 на сто, до 97,30 долара за барел към 08:30 часа българско време. Американският лек суров петрол поскъпва с 3,40 долара, или 3,60 на сто, до 97,81 долара за барел.

Това идва след спад под 100 долара в предходната сесия, когато пазарите реагираха на първоначалния оптимизъм около примирието. Американският петрол отбеляза най-големия си спад от април 2020 г. насам.

Ормуз остава ключът, но и рискът

Анализаторите предупреждават, че шансовете за бързо отваряне на Ормузкия проток са ограничени. „Шансовете за значително отваряне на Ормузкия проток в близко бъдеще изглеждат ограничени“, заяви Вандана Хари от „Ванда Инсайтс“.

Протокът е стратегически маршрут, през който преминават около 20 на сто от световните доставки на петрол и газ, свързвайки държави като Саудитска Арабия, Ирак, Кувейт и Катар с глобалните пазари.

Примирието под въпрос - напрежението остава

Несигурността около примирието се засили, след като Израел продължи военните действия в Ливан. В отговор Иран постави под съмнение бъдещето на преговорите и отново затвори протока.

Британският премиер Киър Стармър заяви, че ще е необходимо време за възстановяване на нормалното движение през Ормуз.

Корабоплаването все още не се връща

Транспортните компании остават предпазливи. Иран е изготвил нови навигационни маршрути за заобикаляне на мини, но това не гарантира безопасност.

Компанията „Мерск“ посочи, че примирието създава известни възможности, но не осигурява достатъчна сигурност за възстановяване на нормалните доставки.

Рисковете остават високи - инфраструктура под заплаха

Анализатори от „Стандард Чартърд“ предупреждават, че логистичните проблеми, високите застрахователни разходи и рисковете за сигурността ще ограничат доставките в краткосрочен план.

Допълнително напрежение създават атаки срещу енергийна инфраструктура в региона. По данни от петролната индустрия Иран е нанесъл удари по обекти в съседни държави, включително по нефтопровод в Саудитска Арабия. Съобщава се и за атаки в Кувейт, Бахрейн и Обединените арабски емирства.

Прогнозите остават предпазливи

„Голдман Сакс“ запази прогнозите си за цените през третото и четвъртото тримесечие - 82 и 80 долара за Брент и 77 и 75 долара за американския лек суров петрол.

В същото време банката понижи очакванията си за второто тримесечие до 90 долара за Брент и 87 долара за американския петрол, отчитайки намаляването на рисковата премия и частичното възстановяване на потоците през Ормузкия проток.

