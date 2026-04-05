Куршуми край Белия дом! "Сикрет Сървис" накрак

"Сикрет Сървис" разследва стрелба през нощта в близост до Белия дом, предаде ДПА, позовавайки се на публикация в Х на федералната служба, която отговаря за сигурността на американския президент. Стрелецът не е открит.

"Малко след полунощ на 5 април 2026 г. служители на "Сикрет Сървис" реагираха на сигнали за стрелба в района на площад "Лафайет", се посочва в изявлението, публикувано от началника на отдела по комуникации на службата Антъни Гулиелми.

Площад "Лафайет" се намира срещу Белия дом в центъра на Вашингтон, окръг Колумбия. След "обстойно претърсване на парка и околността" не е бил открит заподозрян, се посочва в изявлението, цитирано от БТА.

Макар дейността в Белия дом да продължава нормално, е въведена "засилена охрана", а пътищата в района са отцепени, докато службите за сигурност и полицията "активно търсят предполагаем автомобил и човек, представляващи интерес".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com