Фед сменя курса! Готви ли се ново вдигане на лихвите?
Инфлацията и скъпият петрол връщат сценария за затягане на политиката
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Инфлацията и скъпият петрол връщат сценария за затягане на политиката
Какво казват числата
ФЕД свали прогнозата за икономиката
Отражение в Европа
Цените на златото паднаха с 2,2% в сряда
В последните месеци пазарът беше решително мечи по отношение на перспективите за еврото
Анализ на експертите от застрахователния гигант Coface
Икономиката в момента се движи "по ръба на бръснача"
Зeлeнитe пapи ce възпoлзвaт oт cтaтyтa cи нa yбeжищe
Сенатът на САЩ потвърди номинацията за поста, на мнозинството помогна гласът на вицепрезидентката Камала Харис
Водещите американски индекси реагираха отрицателно и затвориха на червено Световните фондови борси бяха относително спокойни през миналата седмица, а...
София. Джанет Йелън бе официално номинирана от американския президент Барак Обама за председател на Федералния резерв (Фед). Това съобщи "Би Би Си"....
Владимир Малчев, управител и инвестиционен консултант ИП "Бул Тренд Брокеридж" ООД