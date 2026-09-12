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ФЕД се готви да вдигне лихвите

ФЕД се готви да вдигне лихвите

Водещите американски индекси реагираха отрицателно и затвориха на червено Световните фондови борси бяха относително спокойни през миналата седмица, а...

29 август | 14:05
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