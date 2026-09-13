Брюксел отвори пазара за американски стоки
Мярката е част от новото трансатлантическо търговско споразумение
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Мярката е част от новото трансатлантическо търговско споразумение
Двете страни са се споразумели да създадат инвестиционен фонд на стойност 350 милиарда долара
Документът ще помогне да се предотврати преместването на работни места в чужбина и да се върнат загубените работни места, отбеляза Тръмп
Преговорите за търговското споразумение между ЕС и САЩ вероятно скоро ще пропаднат заради несъгласието на Франция с американската позиция по въпроса....
Десетки хиляди противници на търговското споразумение между Европа и Съединените щати се очаква да излязат по улиците на германския град Хановер по-къ...