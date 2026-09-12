Кремен Георгиев: Отказът от руския газ и квотите на ЕС увеличават сметките за парно
Новата цена на парното няма как да бъде прогнозирана спокойно
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Новата цена на парното няма как да бъде прогнозирана спокойно
Лек спад в цената и прогноза за минимални промени през следващия сезон
София. Предвиденото от ДКЕВР намаляване на приходите на "Топлофикация-София" с 59,3 млн. лв. ще се отрази на плащанията за газ към "Булгаргаз". Това п...
Харитонова обяви, че двете цени са свързани
София. Нямам прогнози с колко ще падне парното, защото това ще се сметне за вмешателство в работата на енергийния регулатор. Това каза икономическия м...