Парното в Русе - формулата плаши със скок, но цената остава без промяна

Публикуването на ценовите заявления на топлофикационните дружества традиционно всяка пролет поражда напрежение, тъй като математическите модели често показват сериозни увеличения. За 2026 г. също се очаква формулата да изведе високи прогнозни стойности, но от „Топлофикация Русе“ уверяват, че това няма да се отрази върху реалните сметки. Според дружеството целта не е поскъпване, а запазване на устойчивостта в системата. Окончателната цена предстои да бъде определена от КЕВР.

От дружеството подчертават, че прогнозните стойности, които се получават по модела, не трябва да се възприемат като крайни. „Важно е потребителите да са спокойни. Нито ние, нито КЕВР бихме допуснали прогнозни стойности от математическия модел да станат факт“, заявяват от „Топлофикация Русе“. Те уточняват, че ценовият модел автоматично отчита фактори като цените на горивата, разходите за въглеродни емисии и инвестициите в инфраструктура.

Именно включването на тези променливи води до по-високи прогнозни стойности, които на пръв поглед изглеждат стряскащи. На практика обаче те служат като отправна точка за изчисленията, а крайната цена се коригира от регулатора с оглед защита на обществения интерес.

Данните на КЕВР показват различна картина от масовото усещане за поскъпване. За последните четири години цената на топлинната енергия в Русе е намаляла с близо 7,90 лв. за мегаватчас. През юли 2022 г. тя е била 105,48 лв., докато за последния отоплителен сезон е 97,59 лв.

Според дружеството това е резултат от балансиран подход, въпреки сериозните разходи и инвестиции. Част от тях са свързани с прехода към по-екологично производство, включително внедряването на нови газови двигатели, които да отговорят на европейските изисквания и да намалят зависимостта от въглища.

От „Топлофикация Русе“ подчертават, че тези инвестиции често се възприемат погрешно като причина за бъдещо поскъпване. По думите им целта е да се намери баланс между покриване на разходите и запазване на поносими цени за потребителите.

Дружеството призовава публикуваните предварителни стойности да не се приемат като окончателни. Опитът от последните години показва, че след регулаторната намеса се постига стабилност, а в случая на Русе - дори по-ниски цени спрямо нивата отпреди четири години.

