Колеги от цяла България скочиха срещу Топлофикация София

Искането на „Топлофикация София“ за повишаване на цената на парното с 29% не е обосновано и не намира реално икономическо покритие. Това заяви пред БНТ Кремен Георгиев от Асоциацията на топлофикационните дружества, като подчерта, че подобни предложения не трябва да се приемат без сериозен анализ.

По думите му сегашните нива на цените не дават основание нито за паника, нито за очаквания за сериозно поевтиняване. Решението за новите тарифи ще бъде взето до 1 юли, но напрежението вече расте.

Георгиев определи публикуваните към момента разчети като „безинтересни“ и настоя, че абонатите не бива да се подвеждат по числа без реална основа. Той изрази надежда, че пазарната обстановка ще се стабилизира, за да не се стигне до рязък скок в цената на топлинната енергия. Според него ситуацията може да се промени бързо, но не заради вътрешни фактори в сектора.

Ключовият риск остава цената на природния газ. „Единственото, което може да вдигне сериозно цената на парното, е газът“, подчерта Георгиев. При рязко поскъпване на суровината ефектът ще се пренесе директно върху сметките на потребителите, което прави пазара изключително чувствителен към външни фактори.

Експертът беше категоричен, че натрупаните дългове на „Топлофикация София“ не могат да служат като аргумент за по-високи цени. По думите му, ако цената трябваше да покрива задълженията на дружеството, увеличението би било в пъти по-голямо. „Тогава не говорим за 30%, а за 300%“, подчерта той, като отхвърли подобна логика като неприемлива.

Георгиев отправи и директна критика към управлението на дружеството, като заяви, че в последните 20 години не са направени необходимите инвестиции. Според него именно липсата на модернизация е една от основните причини за натрупаните проблеми в сектора, които днес се опитват да бъдат прехвърлени върху потребителите.

