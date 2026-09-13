ОББ предлага потребителски кредит с фиксирана лихва за целия период на погасяване
Процесът по кандидатстване е бърз и удобен, като искането се разглежда в рамките на минути и клиентът получава отговор дали е одобрен, или не
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Процесът по кандидатстване е бърз и удобен, като искането се разглежда в рамките на минути и клиентът получава отговор дали е одобрен, или не
Fibank (Първа инвестиционна банка) предлага на своите клиенти продукт без аналог на българския банков пазар за ремонт или текущи нужди – потребителски...
Засилват се и проверките на способността да се плаща заемът
Клиентите на банката вече могат да заявят потребителски кредит напълно дистанционно с фиксирана лихва и с одобрение до минути
Сумата на кредитиране е висока – до 80 000 лева или равностойността им в евро, при дълъг срок до 10 години
Потребителското кредитиране отбелязва ръст през април след няколко месеца на спад, сочат данните на БНБ. През април размерът на отпуснатите потребит...
Промените в закона за потребителския кредит бяха приети на второ четене в парламента. Гласуваните текстове премахват таксата за предсрочно погасяване...
София. Народните представители се очаква да гласуват на второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит. М...
София. С 99 гласа "за", 4 "против" и 7 "въздържали се" в Народното събрание приеха на първо четене промените в Закона за потребителския кредит, чиито...
Лихвите по заемите ще може да се вдигат с инфлацията
Бизнесът търси кредити до 100 000 лв., хората теглят най-често до 2500 лв.
Леко поскъпнаха потребителските заеми през май