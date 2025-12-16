Ето кои са най-добрите хотели

Качеството на хотелските услуги в България продължава да се подобрява, показват последните данни на HotScore Analytics. Индексът HotScore™, който измерва онлайн репутацията на хотелите, отчита ръст за трета поредна година, като за 2025 г. средният резултат на 100-те най-високо оценени хотела достига 81,99 пункта при 81,55 пункта година по-рано.

Проучването обхваща над 1200 хотела с категория три, четири и пет звезди и минимум 20 стаи. За изчисляването на индекса са анализирани повече от 500 000 потребителски оценки от международни платформи като Booking.com Google и Tripadvisor. Данните са обработени от екип математици и програмисти с помощта на алгоритми и изкуствен интелект.

Резултатите показват, че усилията на хотелиерите да подобряват услугата дават ефект, въпреки засилената конкуренция и недостига на кадри в сектора. Най-добре представилите се 100 хотела ще бъдат включени в рейтинга TOP 100 Best Hotels in Bulgaria 2025, а част от тях ще получат отличия на гала-церемония на 22 януари 2026 г. в София Тех Парк.

Сред хотелите с най-висок HotScore™ преобладават морските и градските, като най-много отличени има в София, Пловдив, Златни пясъци и Слънчев бряг. Данните по категории показват ръст при петзвездните и особено при тризвездните хотели, докато при четиризвездните се отчита лек спад.

HotScore Analytics отчита и международно развитие на проекта. През 2025 г. е направено експериментално проучване на хотелите в Париж, което показва, че средният HotScore™ на софийските хотели леко изпреварва този на парижките – резултат, който се обяснява с по-високите очаквания на туристите във френската столица.

От HotScore Analytics подчертават, че индексът не е оценка от жури, а обобщение на реални мнения на гости, което го прави полезен както за туристите при избора на хотел, така и за самите хотели като инструмент за репутация и развитие, съобщи БТА

