Ценови хаос и масови нарушения след въвеждането на еврото

В първите две седмици след въвеждането на еврото лавина от сигнали разкрива сериозни нарушения в търговската мрежа и при публичните услуги. Потребители алармират за неправилно превалутиране, отказ от плащане в брой и неочаквани скокове на такси, а институциите вече са под натиск да реагират бързо и твърдо.

Рекорден брой сигнали и жалби

На 14-ия ден от влизането на България в еврозоната Комисия за защита на потребителите отчита изключително висок обем от работа. Пред Нова телевизия и.ф. председателят на КЗП Александър Колячев съобщи, че само за периода 9-12 януари са постъпили около 1600 сигнала. По думите му по-голямата част от тях са свързани директно със Закона за въвеждане на еврото и начина, по който той се прилага на практика.

Ресто в лева, плащане само с карта и грешни цени

Най-честите нарушения засягат плащанията в търговската мрежа. Потребители се оплакват от неправилно превалутиране на цените от лева в евро, както и от поставяне на неоснователни условия като изискване за плащане само с карта или за предоставяне на точна сума в брой. Колячев беше категоричен, че връщането на ресто в лева при наличие на евро е нарушение, което се следи стриктно. Той подчерта, че тези практики са недопустими и ще бъдат санкционирани при установяване.

Такси под лупа: лични карти и общински услуги

Една от най-чувствителните теми е рязкото увеличение на цената за издаване на лични карти – от 18 на 30 лева. Въпреки че става дума за държавна такса, КЗП започва проверка и ще изиска официално становище от Министерство на вътрешните работи за мотивите и момента на вземане на решението. Паралелно се проверяват и общински услуги – в Бургас вече е отменено закръгляне на билета за градски транспорт, а в София се разследва сигнал за удвояване на таксата за вход на автомобили в гробищните паркове от 2 на 4 лева.

Надраскани банкноти и проблеми с автоматите

КЗП предупреди потребителите да не приемат банкноти, върху които има надписи или политически символи, тъй като Българска народна банка отказва да ги обменя. Това създава риск както за търговците, така и за клиентите. По отношение на вендинг автоматите Колячев заяви, че те са длъжни да работят само с евро и да връщат ресто изключително в новата валута. Проведени са срещи с браншовите организации, за да се гарантира наличието на достатъчно евро монети.

Къде свършва пазарът и започва спекулата

Комисията прави ясно разграничение между обосновано повишение на цените и спекулативни практики. Колячев обясни, че при малките бизнеси увеличението може да бъде оправдано с по-високи разходи за труд и данъци, ако това е доказуемо. При големите търговски вериги обаче аргументът „вдигаме заплатите“ не може автоматично да оправдае поскъпване на стотици продукти, тъй като цените им зависят основно от доставните стойности.

КЗП продължава масовите проверки в цялата страна, често съвместно с общинските търговски отдели. От комисията призоваха гражданите да подават сигнали, като подчертаха, че анонимността им се запазва. За онлайн пазаруващите напомниха, че 14-дневният срок за отказ от покупка остава в сила и е ключова защита за потребителите в новата валутна реалност.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com