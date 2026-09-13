Ценови хаос и масови нарушения след въвеждането на еврото
Неправилно превалутиране, ресто в лева и скок на такси в първите дни
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Неправилно превалутиране, ресто в лева и скок на такси в първите дни
Пазарджик. Нови 6 жалби и сигнали до РИК подаде Областният предизборен щаб на „Коалиция за България" в Пазарджик, съобщиха оттам. При поискана информ...
София. БСП имат информация, че отпечатаните бюлетини за подмяната на вота са 700 000, съобщиха от партията на извънредна пресконференция. Според данни...
София. 229 сигнала са постъпили в изборния ден към 14 часа, съобщиха от прокуратурата. 147 са получили отказ за образуване на досъдебно производство....
София. МВР разкри гореща телефонна линия с номер 02/982 22 32 за нарушения на изборния процес. Сигнали могат да се подават и по електронна поща на адр...