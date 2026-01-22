Вълна от злоупотреби с еврото! КЗП затрупана от сигнали

Откази за ресто в евро, неприемане на новата валута и „скрити“ ценови скокове са само част от проблемите, които вече заливат институциите дни преди пълното въвеждане на еврото. Едва за три седмици сигналите към Комисията за защита на потребителите са повече от двойно спрямо същия период на миналата година, призна временно изпълняващият функцията председател на КЗП Александър Колячев.

Магазини отказват евро и ресто, жалбите валят

Най-честите сигнали са за отказ да се връща ресто в евро, отказ да се приема новата валута като платежно средство и неприемане на едри банкноти от 100, 200 и 500 евро. Колячев подчерта, че търговците нямат право да отказват плащане с евро по принцип, но законът допуска изключения, когато банкнотата очевидно не отговаря на стойността на покупката. „Ако влезете с 200 евро за пакетче дъвки, търговецът може да откаже“, обясни той. По думите му броят на подобни сигнали постепенно намалява, но остава висок – 6300 жалби за 21 дни при под 3000 за целия януари миналата година.

Цени в евро, но умножени в музеи, паркинги, услуги

Отделен фокус на проверките са съмненията за необосновано вдигане на цени. Пример са бургаски музеи, където входът от 5 лева е станал 5 евро. Според Колячев институциите са поискали пълна икономическа обосновка, като ще се преценява дали поскъпването е оправдано. Освен културни обекти, сигнали има и за увеличени тарифи на паркинги, гробища и различни услуги, което допълнително изостря напрежението сред гражданите.

Банкомати, фалшиви банкноти и как да се реагира

КЗП отчита и сигнали за проблеми с банкомати, но те се препращат към съответните банки, тъй като случаите се изясняват лесно чрез видеонаблюдение. При съмнения за фалшиви банкноти сигналите отиват директно в полицията. „Имаме висока успеваемост при разкриването на такива измами“, посочи Колячев, като добави, че очаква с напредването на прехода към еврото нарушенията постепенно да намаляват, а правилата да станат по-ясни както за търговците, така и за клиентите.

