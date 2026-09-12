„Бош“ затваря центъра си в София, но продължава инвестициите у нас
Компанията освобождава 670 души поетапно и запазва продажбите, услугите и дигиталното звено
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Компанията освобождава 670 души поетапно и запазва продажбите, услугите и дигиталното звено
Германската технологична компания Bosch обяви стратегическо решение
Бош отчита 30 години активна дейност на местния пазар
Компанията отбелязва 30 години на местния пазар
Бош Инженеринг Център София получи „Златен бик“ за „Инвеститор на годината”
Инвестицията по проекта е в размер на 8 729 000 лв.
През 2019 г. консолидираните продажби в България се увеличиха с 46% и достигнаха 297 милиона лева (152 млн. eвро)
Германската компанията за автомобилно оборудване "Бош" е доставила през 2007 г. на "Фолксваген" софтуера, който е в основата на скандала с двигателите...