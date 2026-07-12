Световни финансисти с мрачна прогноза! Идва поскъпване с 16% заради Ел Ниньо

Икономисти и анализатори от най-големите световни банки предупреждават за възможен сериозен шок на световния хранителен пазар заради климатичния феномен "Супер Ел Ниньо". Това съобщава The Guardian.

Очаква се ефектите да се усещат чак до 2028 г., което ще създаде допълнителни увеличения на цените, причинени от геополитическите напрежения в Близкия изток.

Националната администрация за океани и атмосфера на САЩ (NOAA) потвърди, че в Тихия океан са установени топли условия и вероятността за надвишаване на температурата на водната повърхност с повече от 2 градуса над нормалното се оценява на повече от 63%.

Учените отбелязват, че настоящият цикъл Ел Ниньо от 2026-2027 г. има исторически безпрецедентен шанс да се развие като много силен феномен, който може да предизвика суши, наводнения и бурни метеорологични условия в различни региони на света.

Според анализатори на Goldman Sachs, силата на този Ел Ниньо може да доведе до скок на световните цени на храните с 15,8%.

В еврозоната цените на храните могат да се повишат с до 1,3%.

Въпреки това, експертите отбелязват, че пълният ефект няма да бъде незабавен поради разлики в циклите на отглеждане и жътва на различни култури, ефектите от климатичния шок върху глобалните вериги за доставки могат да бъдат напълно почувствани едва през втората половина на 2028 г.

Анализаторите са особено загрижени за страните с ниски доходи, които вече са засегнати от настоящото увеличение на цените.

Застрашени са реколтите от ориз, пшеница, захарна тръстика, кафе, какао и палмово масло.

Италианската банка UniCredit предупреждава, че ценовите шокове на основните стоки могат да достигнат 10-50%, а за най-уязвимите култури – да надхвърлят 50-100%.

В същото време, както подчертават експертите, хранителната система навлиза във втората половина на 2026 г. с минимален запас на безопасност в случай на криза.

Според Световната метеорологична организация, Ел Ниньо е започнал да се формира в тропическите води на Тихия океан.

Експертите от СМО предупреждават, че феноменът бързо ще набере скорост и климатът може да навлезе в силната фаза на Ел Ниньо още между август и септември 2026 г.

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