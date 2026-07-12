Европа каза край и поряза Китай

Европейският съюз подготвя поредни мита, за да защити местната си автомобилна индустрия от Китайската инвазия.

Подобно на автомобилите от Китай, гуми от азиатската държава също набират огромна популярност. Между 2021 и 2024 техният пазарен дял на европейските пазари се е увеличил 18% на 28%, като приблизително 93 милиона гуми са внесени в ЕС само през 2024. Според Европейската комисия, общо около 336 милиона гуми за леки автомобили и лекотоварни превозни средства са били използвани в ЕС през същата година.

Подготвяните мита са отговорът на Брюксел, който предприема мерки за защита на местни фирми като Michelin, Pirelli и Continental. Те предвиждат производители като Shandong Yongsheng и други китайски компании, които не са получили индивидуална ставка, да бъдат обложени с такса от 45,3%. Както при митата върху китайските електрически превозни средства, компаниите, за които се счита, че са сътрудничили на разследването на ЕС, ще бъдат обложени с намалена митническа такса от 24,4%.

Според Automobilwoche, митата се прилагат към стойността на вноса на всяка гума, а не към цената ѝ на дребно, предав "Аутомедия". През 2024 средната стойност на вноса на китайска гума е била 30,30 евро. Следователно мито от 45,3% добавя около 13,70 евро към тази цифра, докато ставката от 24,4% се равнява на приблизително 7,40 евро. С включен ДДС допълнителните разходи са някъде между 9 евро и 16 евро на гума, преди търговците на дребно да добавят собствените си маржове, като бюджетният сегмент ще го усети най-силно.

Брюксел започна разследването си срещу китайските компании за гуми през май 2025 след оплакване от Коалицията срещу нелоялния внос на гуми, асоциация на европейски производители. Групата твърди, че дъмпингови маржове са между 41 и 104 процента и че китайските производители подбиват цените с 30 до 65 процента.

Корейската марка Hankook, която управлява заводи в Китай, е получила намалена ставка от 4,3 процента. Разследващите установиха, че макар китайските ѝ фабрики да са извършвали дъмпинг, тази практика е нанесла малка вреда на европейската индустрия. Комисията също така отбеляза, че гумите на Hankook като цяло са в горния среден сегмент и се продават на много по-високи средни цени от тези на повечето конкурентни китайски доставчици.

Китайските производители и европейските вносители са отхвърлили твърденията, предупреждавайки, че митата могат да повишат цените и да предизвикат недостиг в сегмента на гумите с по-ниски цени. Комисията отхвърля тези аргументи, заявявайки, че европейските производители са загубили обем на производство, продажби и пазарен дял въпреки нарастващия пазар.

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