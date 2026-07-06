Експертите посочиха най-добрите дизелови коли

Дизеловите коли остават популярен избор за много шофьори. Експертите от autocar.co.uk тестваха наличните нови модели и съставиха списък с най-добрите предложения за тази година.

1. Skoda Superb Combi

Мощност: 148 или 190 к.с. (2.0-литров четирицилиндров двигател)

Максимален багажник: 1920 литра (при сгънати седалки)

Чешкият флагман остава еталон за практичност. Купувачите могат да избират между две версии на доказания 2.0-литров TDI двигател. Автомобилът буквално смазва конкуренцията с междуосието си и внушителния си багажен капацитет, което го прави перфектния семеен транспортьор за дълги разстояния.

2. BMW X5

Двигатели: 3.0-литрови, 6-цилиндрови турбодизели

Технология: Mild-hybrid (мек хибрид)

Премиум кросоувърът доказва, че големият SUV може да бъде изключително повратлив. Благодарение на перфектно настроеното окачване и прецизното управление, X5 маскира теглото си с невероятна динамика. Интериорът е технологичен шедьовър, предлагащ топ мултимедия и безупречен комфорт.

3. Land Rover Defender

Мощност: До 345 к.с. (6-цилиндрови двигатели)

Каросерия: Три налични варианта на дължина

Безапелационният крал на офроуда. Със своята патентована система Terrain Response и адаптивно въздушно окачване, Defender преминава през всякакви препятствия. Интериорът залага на сурова, но премиум ергономичност - висока позиция зад волана, отлична видимост и безброй ниши за багаж.

4. Mercedes-Benz E-класа

Топ модификация: E300de (Plug-in дизелов хибрид)

Електрически пробег: До 110 км

Символ на бизнес лукса и крал на магистралната икономия. Гамата се простира от балансирания E220d до копринено гладкия 6-цилиндров E450d. Истинската звезда обаче е дизел-електрическият хибрид E300de, който ви позволява да карате изцяло на ток в града и да пътувате на дълги разстояния с минимален разход.

5. Range Rover

Ускорение (0-100 км/ч): Под 6.4 секунди

Тегло: Над 2.6 тона

Клаустрофобична тишина и усещане за „домашна камина на колела“. Този флагмански SUV изолира външния свят по начин, непосилен за конкурентите му. Въпреки огромната си маса, неговите хибридизирани дизелови мотори осигуряват впечатляващо ускорение, гарнирано с първокласни материали в купето.

6. Skoda Kodiaq

Капацитет: До 7 места

Поколение: Второ

Новата генерация на големия чешки кросоувър е фокусирана изцяло върху интуитивната и лесна ежедневна употреба. Дизеловите агрегати доставят страхотен въртящ момент още при ниски обороти, което прави модела идеален за теглене. Предлага много пространство за седем души на изключително конкурентна цена.

7. Kia Sorento

Задвижване: 199 к.с., 8-степенен автоматик и 4x4

Капацитет на теглене: До 2500 кг

Корейският гигант залага на чистата практичност. Неговият дизелов двигател засенчва хибридните алтернативи, когато става въпрос за тежка работа и теглене на товари до 2.5 тона. С три реда седалки в кабината, Sorento е перфектният избор за големи семейства с активен начин на живот.

8. Mercedes-Benz C-класа

Среден разход: Около 4.7 л / 100 км

Електрически пробег (Plug-in): До 115 км

Петото поколение на компактния бизнес модел е създадено за поглъщане на километри. Изключително ниските нива на шума в купето и перфектната аеродинамика гарантират релаксиращо пътуване. Моделът поставя стандарти за икономичност в реални условия, а Plug-in версията предлага сериозен пробег само на ток.

9. Audi A5

Позициониране: Наследник на легендарната серия A4

Каросерии: Седан и комби (Avant)

Новото A5 поема щафетата с модернизирани и надеждни четирицилиндрови дизели. Автомобилът е проектиран с мисъл за шофьора - ергономията е перфектна, а една от най-интелигентните системи за адаптивен круиз контрол на пазара превръща карането в трафик и по магистрала в удоволствие.

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