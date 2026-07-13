Голяма промяна с жилищата у нас. Европейски рекорд

Европейски рекорс отбелязаха жилищата у нас. Пазарът ни е втори по поскъпване в ЕС, сочат данните на Евростат.

Цените на жилищата и наемите са продължили да се покачват в целия ЕС в началото на 2026 г. Това се случва, след като домакинствата са харчили почти една пета (18.9%) от разполагаемия си доход за жилище през 2025 г. В някои страни този дял е надхвърля 30%.

През първото тримесечие на 2026 г. цените на жилищата в ЕС са се повишили с 5.1%, а наемите са се увеличили с 3.0%, в сравнение с година по-рано.

И двата показатели изпреварват инфлацията в ЕС от 2.3%, въпреки че темпът на растеж е варирал значително в различните части на Европа, според Евростат.

Цените на имотите в България отчитат второто най-голямо повишение за периода от 14.8%, докато лидер по ръст е Португалия със 17.8%, предаде Darik Business Review

Челната тройка се оформя от Хърватия, където имотите поскъпват с 14.3%.

Сред 28-те европейски държави с налични данни, обхващащи страните от ЕС с изключение на Гърция, плюс Норвегия и Исландия, цените на жилищата са се повишили във всички с изключение на Финландия, където се понижават с 2% между първите тримесечия на 2025 г. и 2026 г.

Испания води по ръст сред големите европейски икономики

Сред най-големите икономики на ЕС, Испания отбелязва най-голямо увеличение от 12.8%, нареждайки се на пето място по ръст. Във Франция цените на жилищата се повишават само с 0.1%, което е най-малкото увеличение сред всички страни с изключение на Финландия, където цените бележат спад.

В Италия (5.2%) увеличението е малко над средното за ЕС, докато Германия регистрира умерен ръст от 1.4%, само малко по-висок от този във Франция.

Цените на жилищата бележат двуцифрен ръст в процентно изражение още в Литва (11.9%), Унгария (11.2%), Латвия (10.9%) и Чехия (10.1%).

Растежът на цените остава силен в Словения (9.3%), Дания (8.3%) и Румъния (7.8%).

Увеличението на цените на жилищата също надхвърля средното за ЕС в Ирландия (6.8%), Полша (6%) и Нидерландия (5.2%).

Сред скандинавските страни увеличението в Дания надхвърли средното за ЕС с повече от три процентни пункта, докато останалите останаха под него. Норвегия регистрира ръст от 4.6%, Исландия – 2.8%, а Швеция – 2.6%.

Цените на жилищата се покачват много по-бързо от инфлацията в някои страни

През този период Румъния регистрира най-висока инфлация от 8.6%, следвана от Исландия (4.7%) и Хърватия (4,1%). В Румъния и Исландия увеличението на цените на жилищата е под инфлацията, с което те се различават от общата тенденция.

Въпреки това, в петте страни с най-голямо покачване на цените на жилищата – Португалия, България, Словакия, Хърватия и Испания – цените са се повишили с около 10 процентни пункта над инфлацията.

Хърватия е лидер в Европа с близо 40% ръст на наемите

Наемите в ЕС са се повишили с 3% между първите тримесечия на 2025 г. и 2026 г., което е значително по-малко от покачване на цените на жилищата с 5.1% за същия период.

Наемите са се увеличили във всички 30 държави, включително страните членки на ЕС, Норвегия, Исландия и Швейцария, въпреки че покачването е било само 0.1% във Финландия и Словения.

Хърватия е видимо изключение, като наемите там са се повишили с 39.1% през този период. Мик Калмет, експерт по недвижими имоти в Global Property, отбелязва, че наемите в Хърватия отчитат силен растеж, главно защото страната е привлекателна дестинация за краткосрочно и дългосрочно отдаване под наем, особено в сравнение с по-утвърдени пазари, като Испания и Южна Франция.

България единствената друга страна, която регистрира двуцифрен ръст на наемите с повишение от 10.5%, следвана от Исландия (8.4%), Румъния (8.4%) и Гърция (8.1%).

Сред четирите най-големи икономики на ЕС, Италия (3.8%) отчита ръст над средния за ЕС, докато Испания (2.5%), Германия (2.2%) и Франция (1.9%) са под него.

В Латвия (6.7%), Чехия (6.2%), Словакия (5.7%) и Португалия (5.1%) увеличението на наемите надхвърля 5%.

Как се промениха цените само за няколко месеца и защо

Дори и за по-кратки периоди, увеличението на цените на жилищата и наемите е значително.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2025 г., цените на жилищата са се увеличили с 1.2%, а наемите с 0.7% в ЕС през първото тримесечие на 2026 г.

В сравнение със средната годишна стойност за 2025 г., цените на жилищата в ЕС са скочили с 2.9%, а наемите с 1.8% през първото тримесечие на 2026 г.

В Хърватия наемите са се повишили с почти 25% през първото тримесечие на 2026 г., в сравнение със средната годишна стойност за 2025 г.

Коментирайки покачването на цените на жилищата в края на 2025 г., Мик Калмет заяви, че високите разходи за строителство и липсата на нови жилища продължават да ограничават предлагането, докато по-силното търсене продължава да тласка цените нагоре.

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