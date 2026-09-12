Ескалация между САЩ и Китай: Alibaba, Baidu и BYD в черния списък на Пентагона
Включва и производители на чипове, роботи и биотехнологии
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Включва и производители на чипове, роботи и биотехнологии
Предстоят обаче и съкращения
Тя ще бъде интегрирана в приложението Tmall Genie
Разбити са два центъра за данни, намиращи се в Азия
Винаги има нестабилност в икономиките, но инвестициите трябва да се разглеждат в дългосрочен план, каза Майкъл Евънс
Според КНР компанията се бори несправедливо с конкурентите
Милиардерът стана посланик на Запада и попадна под приятелски огън
Изчезването на основателя на Alibaba Джак Ма
Джак Ма не се е появявал на публични места вече два месеца
Пазарната стойност на "Алибаба" в края на тази година възлиза на 570 млрд. долара
Все още съм млад, искам да изпробвам нови неща, отбеляза основателят на най-голямата компания за електронна търговия в света
Политическата принадлежност на ръководителя не влияе на процеса на взимане на решения в компанията, казаха от Alibaba
Πaзapният дeн e и ĸaтaлизaтop зa пoтpeбитeлcĸитe нacтpoeния в нaй-мнoгoлюднaтa дъpжaвa нa фoнa нa тъpгoвcĸия cблъcъĸ мeждy Baшингтoн и Πeĸин, ĸoйтo e...
Сделките за 2014-а надхвърлят $163 млрд., което е повече от общия обем на Amazon Inc u eBay Inc Майкъл Еванс ще разширява експанзията на най-големия...
Владимир Малчев, управител и инвестиционен консултант, ИП "Бул Тренд Брокеридж" ООД Седмицата на финансовите пазари премина под въздействието на най-...
Печалбата на компанията скочи със 182% до $2 млрд. за тримесечиеКитайският гигант за онлайн търговия би американските Amazon.com Inc и eBay Inc Китай...
Ню Йорк. Акциите на Alibaba затвориха значително над първоначалната им цена на Нюйоркската фондова борса (NYSE) в петък, в знак на еуфорията около изл...
Ню Йорк. Акциите на Alibaba ще са на цена от $68, което представлява горния край на предварително обявения диапазон, в знак на силния инвеститорски ин...
Ню Йорк. Водещата китайска компания за електронна търговия Alibaba излиза на борсата. Гигантът реши да направи IPO-то си на Нюйоркската фондова борса....