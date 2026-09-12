Всичко за Alibaba

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Китайски Сезам на Уолстрийт

Китайски Сезам на Уолстрийт

Владимир Малчев, управител и инвестиционен консултант, ИП "Бул Тренд Брокеридж" ООД Седмицата на финансовите пазари премина под въздействието на най-...

29 септември | 5:15
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Alibaba атакува Уолстрийт

Alibaba атакува Уолстрийт

Ню Йорк. Водещата китайска компания за електронна търговия Alibaba излиза на борсата. Гигантът реши да направи IPO-то си на Нюйоркската фондова борса....

18 септември | 8:01
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