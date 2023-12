Щат в Америка с проект за чипове за 10 милиарда

Американският щат Ню Йорк ще изгради нов мегакомплекс за производство на чипове на стойност 10 милиарда долара.

Новината за новия проект за изграждане на център за изследване и развитие на екстремно ултравиолетова (EUV) литография, съобщава CNBC, беше обявена от губернатора на щата Кати Хочул. В изявление от понеделник тя разкрива, че щатът ще инвестира 1 млрд. долара и ще обедини усилията си с гиганти в производството на чипове, включително IBM, Micron и Applied Materials, за да придвижи проекта напред.

Според изявлението центърът ще създаде най-малко 700 нови работни места и може да генерира около 9 млрд. долара частни инвестиции, както и да подкрепи развитието на таланти чрез редица програми, “включително в рамките академичните инициативи K-12 STEM”.

"Центърът за изследване и развитие на полупроводници от следващо поколение" ще бъде изграден в комплекса Albany NanoTech в близост до University of Albany - комплекс с площ от 1,65 млн. кв. м, който се разраства поетапно от 90-те години на миналия век. Комплексът се управлява от NY CREATES, организация с нестопанска цел, която също така ще контролира изграждането на новия център и ще инсталира новото оборудване за производство на чипове, закупено от холандската компания ASML Holding.

NY CREATES е акроним на New York Center for Research, Economic Advancement, Technology, Engineering and Science (Нюйоркски център за изследвания, икономически напредък, технологии, инженерство и наука).

Федерално финансиране

Плановете на Ню Йорк за разширяване на производството на микрочипове имат за цел да засилят кандидатурата на щата за изграждане на изследователски център по федералния закон CHIPS and Science Act - двупартиен законопроект на стойност 53 млрд. долара, приет миналата година, за да се подпомогне стимулирането на производството на чипове в САЩ. В рамките на програмата Ню Йорк би могъл да отключи над 11 млрд. долара федерално финансиране.

“Ние се фокусираме върху икономическото развитие и то наистина е за стимулиране на икономиката на иновациите в региона на Североизтока, както и в цялата страна", посочва президентът на NY CREATES Дейвид Андерсън.

Ню Йорк вече е превърнал производството на чипове в приоритет, след като през януари Хочул обяви създаването на Губернаторската служба за разширяване, производство и интеграция на полупроводници (GO-SEMI) - проект на стойност 45 милиона долара. В щата има няколко големи фабрики за производство на чипове, а миналата година беше обявено и изграждането на фабрика, финансирана от Micron, на стойност 100 млрд. долара.

"Тази инвестиция в Albany NanoTech ще затвърди позицията на Ню Йорк като световен лидер в областта на научните изследвания и разработките на полупроводниците", се казва в изявлението на сенатор Кирстен Гилибранд. "Създаването на този нов център за полупроводници също така ще укрепи националната ни сигурност, позволявайки на Съединените щати да разработват най-сложните и мощни полупроводници в света у дома."

Ню Йорк се стреми да се конкурира на международно ниво

Съобщението от понеделник показва удвояване на продължаващите усилия на щата да стимулира икономиката си и да допринесе за усилията на САЩ за обновяване на производството на полупроводници, продиктувано от съображения за икономическа и национална сигурност. САЩ е в разгара на продължаващата битка за производство на чипове с Китай, Русия, Иран и други държави, като през октомври бяха представени нови правила за допълнително затягане на мащабния набор от мерки за контрол на износа, въведени за първи път миналата година.

"САЩ не могат да си позволят да изостанат отново", посочва Гаурав Гупта, вицепрезидент и анализатор на нововъзникващи технологии и тенденции в Gartner. "Това ще допринесе много за създаването на център, в който изследователите/инженерите от частните компании за полупроводници могат да се събират и да работят заедно, а щатът Ню Йорк - да се превърне в център за изследвания и производство на полупроводници."

устройстваПочти всеки аспект на новия чип е проектиран с оглед на развитието на AI приложения



Международната търговска война за производството на чипове е в центъра на политиката и дискусиите през последните години, като САЩ постоянно ограничават видовете полупроводници, които американските компании могат да продават на чужди държави, докато Китай обяви през юли, че ще ограничи износа за чужбина на германий и галий, които са от съществено значение за производството на полупроводници.

Полупроводниците са повлияни и от рязкото нарастване на световното търсене на изкуствен интелект през последната година, като във веригата за доставки на мощни чипове са въведени ограничения, а на някои американски компании са наложени забрани за износ, за да се избегне изпращането на някои видове чипове в Китай.

Технологичните гиганти изразяват загриженост относно проблемите с чиповете

Множество компании, включително Microsoft и OpenAI, изразяват загриженост относно ограниченото предлагане на графични процесори (GPU) и възможните рискове за инвеститорите, произлизащи от това.

"За по-голямата част от нашите продукти имаме възможност да използваме други производители, ако настоящият доставчик стане недостъпен или не е в състояние да отговори на нашите изисквания", пише главният изпълнителен директор на Microsoft Сатя Надела в писмо до акционерите през октомври. "Някои от нашите продукти обаче съдържат определени компоненти, за които има много малко квалифицирани доставчици. Продължителни прекъсвания при тези доставчици биха могли да повлияят на способността ни да произвеждаме устройства навреме, за да отговорим на потребителското търсене."

