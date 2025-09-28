Серията Xiaomi 17 изненада пазара с нови подобрения

Xiaomi представи новите си флагмански смартфони.

Компанията реши да пропусне наставката в името на своите флагмани и вместо Xiaomi 16 представи трио от устройства Xiaomi 17, 17 Pro и 17 Pro Max.

Тези смартфони са първите в света, оборудвани с най-новия чипсет

Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Той е с 20% по-мощен от предшественика си, с 35% по-енергийно ефективен и постига над 4 милиона точки в бенчмарка AnTuTu.

Базовият Xiaomi 17 разполага с 6,3-инчов 120Hz OLED дисплей, до 16GB/512GB памет, батерия от 7000mAh със 100W зареждане, усъвършенствана 3D система за охлаждане и ултратънка рамка от 1,18 мм. Камерите включват

основна камера Light Hunter 950, 1/1,31" 50MP, 50MP широкоъгълен обектив и 50MP телеобектив с 5x увеличение.

Предната камера също е с 50MP сензор.

Xiaomi 17 Pro също има 6,3-инчов сензор, но по-малка батерия от 6300 mAh. Въпреки това, той предлага превъзходно 10x беззагубно увеличение, а основният сензор Light Hunter 950L предлага 16,5 стопа експозиция, значително разширявайки динамичния диапазон.

Най-големият Xiaomi 17 Pro Max се различава от Pro с 6,9-инчов диагонал и рекордната батерия от 7500 mAh.

И двата модела имат идентични камери.

Ключовата характеристика на Pro моделите е задният дисплей,

който може да се използва за селфита, известия, циферблат на часовник, управление на музиката и други. Xiaomi Mi 11 Ultra имаше подобна функция.

И трите смартфона разполагат със скенер за пръстови отпечатъци под дисплея,

NFC, високоговорители с Dolby Atmos и стабилна водоустойчивост IP68. Те работят с HyperOS 3 с Android 16 веднага щом са инсталирани.

Засега устройствата са достъпни само в Китай, като се очаква глобалните версии да бъдат пуснати в началото на 2026 г., заедно с Xiaomi 17 Ultra.

