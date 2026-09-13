Тайната падна! Ето какво ще има в бъдещия Samsung Galaxy S26 Ultra
Ако информацията се потвърди, ще има доста иновации в сравнение с Galaxy S25 Ultra
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Ако информацията се потвърди, ще има доста иновации в сравнение с Galaxy S25 Ultra
Те се превърнаха в „най-мощните смартфони в историята“
Процесорът функционира благодарение на ново състояние на материята
Създадоха непробиваем процесор
Не е посочено засега кой модел от линията на компютрите и лаптопите ще бъде пуснат
През 2020 г. Apple ще пусне пет смартфона, а един от тях ще се покаже през март.
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