Тайната падна! Ето какво ще има в бъдещия Samsung Galaxy S26 Ultra

Почти всички спецификации на флагмана Samsung Galaxy S26 Ultra се появиха онлайн.

Ако информацията е точна, ще има доста нови функции в сравнение с тазгодишния Galaxy S25 Ultra.

Основният акцент ще бъде 6,9-инчовият QHD+ CoE Dynamic AMOLED дисплей. Промените включват

по-висока яркост без отблясъци, по-ниска консумация на енергия и поверителност, задвижвана от изкуствен интелект.

Мнозина ще бъдат разочаровани, че батерията ще запази капацитета си от 5000 mAh, но Samsung най-накрая ще предложи на потребителите по-бързо 60W зареждане. Настоящите флагмани на компанията зареждат с максимум 45W, като скоростите на зареждане са практически идентични с тези при 25W.

Смартфонът ще разполага с персонализирана версия на процесора Snapdragon 8 Elite Gen 5 за Galaxy,

работещ на рекордните 4.74 GHz. Базовата версия на чипсета разполага с две мощни ядра с тактова честота 4.61 GHz. Най-високата конфигурация на Galaxy S26 Ultra ще включва 16 GB RAM и 1 TB място за съхранение.

Очаква се Samsung да оборудва Galaxy S26 Ultra с подобрен 12-мегапикселов 3x телеобектив. Той ще разполага и с 200-мегапикселов основен сензор с бленда f/1.4, 50-мегапикселов ултраширокоъгълен модул и 50-мегапикселов перископен обектив с 5x увеличение.

Не очаквайте съществени промени в дизайна, но

корпусът ще бъде малко по-заоблен, подобно на по-малкия модел.

Изтекли рендери също така показаха, че Samsung планира да върне „острова с камерата“.

Очаква се Galaxy S26 Ultra да бъде представен и пуснат на пазара през януари 2026 г. Според съобщенията Samsung ще последва примера на Apple и ще се откаже от Plus версията в полза на тънкия S26 Edge. Базовият S26 ще получи наставката „Pro“ и ще се нарича Galaxy S26 Pro.

