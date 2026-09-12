Посочиха най-добрия размер на монитора за работа. Не е 27 инча!
Експерти разбиват мита за големите екрани в домашния офис
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Експерти разбиват мита за големите екрани в домашния офис
Ако информацията се потвърди, ще има доста иновации в сравнение с Galaxy S25 Ultra
От 26 септември до 2 октомври A1 приема предварителни поръчки
Той притежава уникална пикова яркост и разделителна способност
Възможно е обаче новият екран да се появи в предстоящия Samsung Galaxy Z Fold 5
Той позовлява на двете половини на дисплея да стоят плътно една срещу друга
Очаква се да бъде пуснато едва през 2026 г.
Революционният дизайн на ZTE Axon 20 предизвиква сериозен интерес
Той ще поддържа резолюция до Full HD и ще има плавно възпроизвеждане на видео
Nokia 3.2 комбинира най-големия HD+ дисплей в своя ценови клас с вече набралата популярност двудневна батерия и най-новия Android 9 Pie
Доста необикновена автомобилна 3D навигация с прозрачен дисплей пусна компания JVC Kenwood. Основното в нея е, че тя има head-up дисплей (HUD), какъвт...