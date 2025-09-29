Общество

Министър взе решение за огромната излагация с Роби Уилямс

Ясна е съдбата на хванатите за подкуп

29 сеп 25 | 13:18
11405
Стандарт Новини

Невижданата бг излагация, свързана със световна звезда, намери разрешението си. 

"Автомобилна администрация" оказа пълно съдействие на органите на МВР за установяване и задържане на корумпираните служители от Областната инспекция в София. 

Това коментира пред bTV министърът на транспорта Гроздан Караджов по повод информацията на Института за пътна безопасност, че служители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" са спрели камиони с английска регистрация, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс, и са се опитали да изнудят шофьорите за подкуп.

По думите му инспекторите са дългогодишни служители - работят в системата от 2012 г. Срещу тях незабавно е образувано дисциплинарно производство и вече са уволнени.

"Като министър на транспорта и съобщенията оставам ангажиран с каузата да изчистим системата от наследените корупционни практики. И занапред ще работим активно и безпристрастно в тясно сътрудничество с българската прокуратура и разследващи органи", каза още Караджов.

2 Коментара
Димо
преди 1 час

Защо не им казвате имената на тия дългогодишни съвестни служители и не казвате колко пари са поискали

taraleg
преди 41 минути

"Дългодишността" им показва реалното положение в управлението на "Автомобилна администрация"

