Министър взе решение за огромната излагация с Роби Уилямс

Невижданата бг излагация, свързана със световна звезда, намери разрешението си.

"Автомобилна администрация" оказа пълно съдействие на органите на МВР за установяване и задържане на корумпираните служители от Областната инспекция в София.

Това коментира пред bTV министърът на транспорта Гроздан Караджов по повод информацията на Института за пътна безопасност, че служители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" са спрели камиони с английска регистрация, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс, и са се опитали да изнудят шофьорите за подкуп.

По думите му инспекторите са дългогодишни служители - работят в системата от 2012 г. Срещу тях незабавно е образувано дисциплинарно производство и вече са уволнени.

"Като министър на транспорта и съобщенията оставам ангажиран с каузата да изчистим системата от наследените корупционни практики. И занапред ще работим активно и безпристрастно в тясно сътрудничество с българската прокуратура и разследващи органи", каза още Караджов.

