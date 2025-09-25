Тази функция на IPhone 17 Pro и Pro Max я няма при конкуренцията

Apple пусна актуализираното приложение Final Cut Camera 2.0, което поддържа всички функции на камерата в новото поколение iPhone. Ключовите нови функции включват

поддръжка на ProRes RAW и технологията Genlock за Pro моделите.

Според ITHome, тази актуализация прави iPhone 17 Pro и Pro Max първите смартфони на пазара , които поддържат вграден ProRes RAW видеозапис. Самата Apple нарича своите флагмани

пълноценни инструменти за създаване на филми.

Поддръжката на ProRes RAW на смартфоните ви позволява да заснемате сурови данни от сензора на камерата. Това ще даде на потребителите повече възможности за последваща обработка. Снимането е достъпно в режим Open Gate, който използва пълния сензор на камерата, за да заснеме по-голяма част от сцената, отколкото стандартното 4K.

Благодарение на технологията Genlock,

iPhone може да се синхронизира с други камери, включително професионални,

с перфектна точност на кадъра. Актуализацията включва и бърз достъп до 200-милиметровия телеобектив FOV и динамично регулиране на ориентацията на видеото от предната камера.

Final Cut Camera 2.0 изисква iPhone XS или по-нов модел с iOS 18.6 (или по-нова версия), докато някои функции са ексклузивни за iPhone 17 Pro с iOS 26.

