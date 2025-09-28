Тайната падна! Ето защо Лена отсвири конгреса на ПП

Самата Лена Бориславова разплете мистерията защо не е присъствала на общото събрание на „Продължаваме промяната.

Отсъствието й от най-важното събитие на партията породи множество въпроси. Във вчерашния ден.

В крайна сметка тя разбули мистерията. В личния си профил във Фейсбук Бориславова публикува снимки и обясни, че е била на обучение.

Ето какво написа адвокатката-политик:

„Последните дни прекарах на обучение редом с вдъхновяващи политици от цяла Европа - част от семейството на АЛДЕ. Затова и не успях да присъствам на общото събрание на ПП.

Заедно с колегите и съветниците от АЛДЕ обсъдихме предизвикателствата и трудностите пред либералната демокрация в съвременния променящ се свят. Шокирах много с разказ за случващото се конкретно в България и политическата репресия на опозицията.

Урокът, че нашата отговорност като политически представители е не само да гледаме голямата картина и големите цели като върховенство на правото, свободата на личността и словото и пр., но да умеем и да “седнем на кухненската маса” и да дадем решения и покажем разбиране и за всекидневните проблеми на своите избиратели: за сметката в магазина, за цената на ново жилище, за сигурността на улицата пред блока…

Задачата да станем по-достъпни, по-практични и по-добри комуникатори с нашите поддръжници в името на това, в което вярваме.

Мисията, че друг няма кой да се пребори за нашите идеи и надежди за промяна.“

Днес делегатите на Общото събрание на "Продължаваме промяната" ще изберат днес нов лидер на партията. Резултатите от гласуването ще станат ясни в следобедните часове. Засега има само една номинация – на настоящия председател Асен Василев.

Във втория ден на форума ще бъдат направени промени в устава, където ще бъде записано създаването на нов орган – Етична комисия. Ще бъдат избрани и нови състави на Националния, Изпълнителния и Контролния съвет. Бившият съпредседател на партията Кирил Петков предложи в Изпълнителния съвет да влезе арестувания кмет на Варна Благомир Коцев, за да се даде знак за подкрепа. Ще бъде приета и нова Политическа платформа на "Продължаваме промяна".

Гласуването е пряко и ще се извършва чрез приложение в телефоните, като така изборът на делегатите ще е видим.

