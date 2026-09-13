Тайната падна! Ето защо Лена отсвири конгреса на ПП
С пост във Фейсбук тя сама проговори за отсъствието си
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С пост във Фейсбук тя сама проговори за отсъствието си
Левски ще проведе извънредно общо събрание
Евродепутатът Цветелина Пенкова представи акцентите на новата директива в сектора
Единствената истинска новина е, че най-сетне Доган се престраши и обяви война на Пеевски
Заседанието ще се проведе в 20:00 ч. по Гринуич (23:00 ч. българско време)
На 14 февруари се отбелязва и Денят на българската археология
ова стана по време на дискусия в Народното събрание
Ще присъства на първото общо събрание на ООН след Ковид-19
Отнасят се за решения за ремонти и саниране
Съдиите трябва да излъчат шестима свои представители във ВСС, кандидатите са 15
Право на глас имат 2198 съдии, а кандидатите за 6 места в Съдийската колегия на ВСС са 15
"Всички действия, пряко или косвено подкрепящи реваншизма и военизирането, трябва да бъдат прекратени"
Точната дата ще бъде оповестена в началото на месец юли
Борисов с анализ преди изборите
Вицепрезидентът подчерта, че винаги ще подкрепя каузата им
Започна Общото събрание на прокурорите
Според официалните данни през 2018 година фермите под селекционен контрол в страната са били 146 с общо 7753 животни
Независимият депутат Георги Кадиев, бивш член на БСП, учреди партия "Нормална държава". Учредителното събрание се състоя днес в зала 3 на НДК. Кадиев...
Да потърсим единение, защото президентът олицетворява националното единство. Ако това стане, не просто успехът ще бъде наш, ще имаме силен, достоен, а...
Коалиционната политика на партията като цяло се нуждае от сериозно преразглеждане. Това каза председателят на ГС на БСП-София Калоян Паргов в своя док...