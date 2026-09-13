Мистерия! Най-възрастният президент в света дойде в Европа за малко. Няма го вече 2 месеца
Бия е на 93 години, потъна някъде в Швейцария
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Бия е на 93 години, потъна някъде в Швейцария
Тръмп, Путин и Си бойкотират срещата, темата за мира е доминираща
С пост във Фейсбук тя сама проговори за отсъствието си
Водещата отсъства за пореден път
Къде изчезна кралската двойка по празниците
Не е ясна причината за неговото отсъствие
Феновете се притесняват за водещата
Голяма изненада за зрителите
Неочаквана ситуация в ефира на Нова
Зейнеб Маджурова не се появи днес в "Преди обед"
Окапваме бавно за кратко, защото нашите любими Франциска и Оля ще се върнат скоро
Каква е причината
Цънцарова трябваше самоотвержено да брани честта на депутатите на "Величие"
Ще се даде възможност на учениците да отсъстват до 15 дни
Принцът бе въведен в Живите легенди на авиацията
Какво става
Не уточни за тридневното си отсъствие от екрана
Отсъствието на вътрешния министър Румяна Бъчварова и главния секретар на МВР от страната в този момент е нелепо. Това заяви зам.-председателят на АБВ...
София. Депутатите ще бъдат лишавани от две трети от дневното си възнаграждение, ако отсъстват неоснователно от заседание с липса на кворум. Това реших...
София. Депутатите ще остават без заплати, ако имат по три отсъствия в парламента. Това са част от предложенията на народните представители от „Атака"...