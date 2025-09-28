Финансисти с прогноза за 2026: Връща се кошмарен спомен

Световната икономика отново се люлее на ръба на пропастта. На фона на тревожните икономически сигнали и нарастващото геополитическо напрежение има голяма вероятност от нова глобална криза, сравнима по мащаб с кризата от 2008 г., а вероятно дори надминаваща я, пише Business Insider в прогноза за 2026 година.

Според финансовите експерти рекордното забавяне на строителната индустрия в САЩ, повишаващи се лихвени проценти много централните банки и продължаваща търговска война между САЩ и Китай са едни от факторите.

Голям проблем е, че пазарите са надценени, това е основното. Вторият момент е невероятното ниво на дълга, както и колосални проблеми с бюджета и бюджетния дефицит в редица страни, като например Франция и Италия. Много високо дългово бреме имат и китайските корпорации, коментират експертите.

