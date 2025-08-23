Валежи с гръмотевици удрят тези места. Изненадите

Времето в събота ще бъде предимно слънчево с летни температури между 26° и 31°. Това показва прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Въпреки топлото време, вятърът ще бъде силен на много места, а краткотрайни валежи с гръмотевици ще освежат планинските райони следобед.

Денят ще започне с разкъсана облачност и слънчево време, като дъждовете от нощта ще спрат още до сутринта. Вятърът ще е умерен, на места в Дунавската равнина и Горнотракийската низина – временно силен, от запад-северозапад.

В Източна и Южна България облачността ще е по-често значителна, а в следобедните часове в Родопите и други планински райони са възможни краткотрайни превалявания и гръмотевици.

Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, за София – около 26°.

По Черноморието съботата ще бъде приятна за плаж – с променлива облачност, но без валежи. Вятърът ще бъде по-осезаем преди обяд, а след това ще се ориентира от север-североизток.

Температурата на въздуха ще е 26°–29°, а на морската вода – 25°–26°. Вълнението ще бъде 2–3 бала.

В планините преди обяд ще е слънчево, а следобед над Родопите и Странджа ще се развие купеста облачност с валежи и гръмотевици. Вятърът по високите части ще бъде силен, дори бурен. Максималната температура на 1200 метра ще е около 18°, а на 2000 метра – около 13°.

Неделя и понеделник ще донесат предимно слънчево време с температури до 30°. В неделя вятърът ще отслабне, а в понеделник ще се ориентира от изток-югоизток.

