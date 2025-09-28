Напрежение на изборите в Молдова. Кремъл в атака

Президентът на Молдова Мая Санду, която продължава процеса на сближаване на страната с ЕС, обяви намеса в изборния процес и не изключи, че изборните резултати могат да бъдат анулирани. Тя също така предупреди гражданите за корупцията на парламентарните избори и купуване на гласове.

Санду призова "всеки и всички граждани" да гласуват, за да запазят страната, на фона на страховете на намеса от Кремъл в днешните парламентарни избори, предаде БТА.

Днес се провеждат в страната парламентарни избори, в които участват 14 партии, три блока и 4 независими кандидати.

Малко след това бившият президент, проруски настроеният Игар Додон заяви, че молдовското ръководство се готви да анулира изборните резултати, както направи миналата година в Румъния.

Той подчерта, че опозицията няма да позволи това и призова жителите да излязат пред парламента, за да "защитят нашата победа".

Парламентарните избори в Молдова са валидни, съобщи официално пресслужбата на Централната избирателна комисия.

Според ЦИК до 14:30 часа местно време в изборите са участвали над 33% от молдовските граждани, включени в избирателните списъци. Това е минималният брой гласоподаватели, за да се признаят изборите за валидни.

Според Централната избирателна комисия през първата половина на деня е имало доста ниска избирателна активност на парламентарните избори. Следобед обаче има висока избирателна активност у дома и чужбина.

Има опашки в някои избирателни секции в Кишинев, както и в избирателните секции в Брюксел, Лондон, Берлин, Москва и други градове.

Избирателните секции са отворени до 21:00 часа местно време.

Днес се избират 101 депутати. Изборите са по пропорционална система, срокът на мандата на депутатите е четири години.

Преди началото на изборите Bloomber предаде, че Русия е "разработила план за намеса в изборите и прекъсване на усилията на правителството да запази курса на страната към членство в ЕС".

Ройтерс съобщи, че Кремъл се намесва във вътрешния изборен процес в Молдова чрез православни свещеници.

"Представители на Руската православна църква вземат молдовски свещеници на заплата, за да провеждат тайни антиевропейски кампании", се казва в статията.

