5 сили в новия парламент на Молдова. Какви са шансовете за коалиция
Проевропейската Партия на действието и солидарността води, но ще й трябват партньори за управление
Мая Санду излезе с призив
Страната редовно става обект на натиск и хибридни атаки от страна на Москва
Проруски кандидат води при 90 процента, Санду все пак финишира първа
Паралелно с референдума имаше и президентски избори, на които президентката Мая Санду води с 39%