Обявиха кой смартфон е с най-добрия екран на света

В края на август Google представи новия си флагмански смартфон Pixel 10. Освен функциите с изкуствен интелект и магнитното зареждане, новите устройства се отличават и с други предимства: според лабораторните тестове на DxOMark,

екранът на Pixel 10 Pro XL получи най-висок резултат,

заемайки първо място в съответната класация.

Pixel 10 Pro XL отбеляза 161 точки, побеждавайки сериозни конкуренти като Samsung Galaxy S25 Ultra, iPhone 16 Pro Max и HONOR Magic 8 Pro.

На хартия неговият 6,8-инчов LTPO OLED панел не изглежда като значително подобрение спрямо предшественика си, със същата резолюция 2992 x 1334, честота на опресняване 120Hz и защита Gorilla Glass Victus 2. DxOMark обаче отбелязва

редица подобрения, които, взети заедно, правят този дисплей най-добрият

сред всички устройства, които лабораторията е оценявала преди това.

Те включват нов 480Hz PWM режим, който намалява напрежението на очите. Освен това, най-новият флагман на Google може да намали яркостта до 4 нита при слаба светлина и до 2200 нита при пълна HDR яркост на целия панел. Лабораторията похвали

точността на цветовете на дисплея, добрата адаптация към променящите се нива на яркост и високата скорост на реакция.

Интересното е, че дисплеят на базовия Google Pixel 10 е само малко по-надолу от този на Pixel 10 Pro XL, споделяйки второто място в класацията с ултимативния флагман Samsung Galaxy S25 Ultra.

В класацията на DxOMark за телефони с камера,

новият флагман на Google е на четвърто място.

Само Vivo X200 Ultra, Oppo Find X8 Pro и Pura 80 Ultra са по-високо.

Слуховете сочат, че предстоящият флагман на Samsung Galaxy S26 Ultra ще разполага с усъвършенстван M14 OLED дисплей, който може да постави нов индустриален стандарт. Той ще предлага по-висока яркост, по-ниска консумация на енергия и функции с изкуствен интелект.

