Закупилите iPhone 17 се оплакват от сериозен проблем. Ето решението

Серията iPhone 17 се продава добре, но не е без своите проблеми.

Все повече собственици на новите модели – iPhone 17, 17 Pro, Pro Max и iPhone Air – се оплакват от прекъсвания на Wi-Fi.

Съобщава се, че връзката се прекъсва, когато устройството е отключено, смартфонът губи мрежата за няколко секунди и след това се свързва отново.

Подобни проблеми засягат и други функции, включително Bluetooth и безжичния CarPlay.

Според дискусиите в Reddit проблемът често възниква при използване на Apple Watch. Някои потребители съобщават, че заключването на часовника или деактивирането на Bluetooth намалява процента на прекъсване на връзката.

Проблемът изглежда не е свързан с хардуера, а с iOS 26.

В това поколение Apple премина към собствения си чип N1 с поддръжка на Wi-Fi 7 и Bluetooth 6 и изглежда, че софтуерът е причината за проблема. Тези, които са инсталирали iOS 26.1 beta, съобщават за по-стабилна Wi-Fi производителност.

Възможни временни решения:

актуализирайте системата до iOS 26.1 бета;

заключете вашия Apple Watch или деактивирайте Bluetooth;

променете настройките на рутера (например, деактивирайте Multi-Link Operation или разделете честотните ленти 2,4 и 5 GHz);

