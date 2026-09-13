Фабриката за шоколадови изделия на Монделийз в Своге с нов директор
Кирил Кирилов пое поста от Анна Маринкова
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Кирил Кирилов пое поста от Анна Маринкова
Силата е била 2,7 по Рихтер
Празникът бе отбелязан с ретроспективна изложба и медийна обиколка
На място има 3 екипа на пожарната и доброволци от близките населени места
Проблемът с водата е решен
Акцията започна рано сутринта
Къде отиде водата на 4 населени места
Наш приоритет са също образованието, развитието на туризма чрез популяризиране на прекрасната природа и историческото минало на този край, заяви Младе...
Делото започна след 2,5 години
Операцията струвала 185 хиляди лева, но за редовното почистване на реката ще трябва целево финансиране
Поне 250 курса или около 20 хиляди километра трябва да бъдат изминати
Областният управител иска помощ от държавата за разчистване на реката
200 000 лв. трябват за изчистването на реката
Река Искър потопи съоръжението
Регистрирана е в 20.41 часа
Обвинителният акт срещу Дончо Атанасов и Светослав Глосов е внесен вчера
Софийската окръжна прокуратура започна предявяване на обвинения
Оръжието на престъплението е намерено
Вдовицата на убиеца от Своге проговори за трагедията
Двамата колеги охранители се скарали