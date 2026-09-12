Уникална гледка в наше село! Случва се за първи път в България
Жителите на Лакатник се грижат за първия у нас таралеж албинос
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Жителите на Лакатник се грижат за първия у нас таралеж албинос
Уникатът ще е на скалите в Лакатник
София. Хаос в движението на влаковете в Северна България настъпи тази сутрин поради прекъсване на контактната мрежа между гарите Левище и Лакатник зар...