Селото с най-високия мост става имотен магнит. Евтини вили
Само на 55 км от София, къщи тръгват от 39 000 евро, а планината и бънджи скоковете привличат туристи
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Само на 55 км от София, къщи тръгват от 39 000 евро, а планината и бънджи скоковете привличат туристи
Предлага се заедно с обзавеждането, както и със съоръжения за детска площадка
Едно от най-големите предимства е усещането за „дом далеч от дома“
В Румъния започна разследване за корупция
Пожарната служба съобщи, че огънят вече е потушен
Носи ми само главоболия, казва фолкпевецът
Певецът отказва да коментира продажбата
Певецът с огромни дългове
Певецът твърди, че винаги е бил изряден
Кралят е голям фен на Трансилвания, като е купил дом в румънския регион и го е превърнал в къща за гости
Две трети от местата за настаняване са заети за Коледа и Нова година
Тръгна делото срещу бившия зам.-министър на икономиката заради къщата му за гости
Мотивите са : работим със сестра му
Общата стойност на проекта е 435 000 лева, от които 304 000 лева са европейско финансиране
Инспекцията се извършва след подаден сигнал от родител, че 25 деца са били настанени при изключително лоши условия
Предстои да бъдат проверени още 12 проекта, кандидатствали за развитие на туристически дейности. Медиите определят поредността
Зам.-шефката на "Земеделие" искала да помогне на къщата за гости в Юндола, но забравила да изтрие телефона си от сайта
Земеделският министър не се притеснява дали ще бъде поискана оставката му
Иванка Багдатова-Мизова подаде своята оставка и тя ще бъде приета
Четирима родственици се спасиха по чудо от най-лошото На косъм от трагедия бяха четирима родственици от Варна след голям пожар в къща за гости в гърм...