Броят на туристите им нарасна с 20,6% през юни. Да се учим от тях

Албания преживява истински туристически разцвет, след като броят на чуждестранните туристи през юни е скочил с внушителните 20,6% спрямо същия период на миналата година. Данните на Националния статистически институт (INSTAT), разпространени от държавната агенция АТА, показват, че само в рамките на месеца страната е посрещнала 445 846 чужденци, решили да отседнат в местни обекти за настаняване.

Броят на чуждестранните посетители, отседнали в места за настаняване през юни, възлиза на 445 846 по данни на Националния статистически институт (INSTAT), а общият брой на посетителите е нараснал със 17%.

Броят на нощувките е нараснал с 9,8% на годишна база. Нощувките на чуждестранни посетители са се увеличили с 9,2%, а нощувките на местни жители отбелязват ръст от 11,8%.

Най-силен ръст е отчетен в крайбрежните райони, където през юни са регистрирани 323 426 чуждестранни посетители – увеличение с 27,4% спрямо 253 867 миналата година. Броят на посетителите в районите извън крайбрежието е нараснал с 5,7% до 122 420.

Хотелите

Хотелите и подобните места за настаняване са приели 401 836 чуждестранни посетители, в сравнение с 336 226 през юни 2025 г. Броят на посетителите, отседнали във ваканционни и други места за краткосрочно настаняване, е нараснал до 39 457 спрямо 27 227.

Заетостта на хотелските стаи също е нараснала, достигайки 41,3% – увеличение с 1,8 процентни пункта спрямо миналата година.

Косово остава най-големият пазар за Албания, формирайки 15% от чуждестранните посетители, следват Италия с 14% и Полша с 13%.

Делът на Франция и Германия възлиза на по 7% за всяка от тях, а посетителите от други държави съставляват останалите 44%.

Последните данни подчертават продължаващото разрастване на туристическия сектор в Албания, като търсенето от страна на чуждестранни посетители нараства с настъпването на пиковия летен сезон, отбелязва АТА.