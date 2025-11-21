Мирният план подлуди пазарите. Отдавна невиждана цена на газа

Цените на горива в Европа са спаднали до най-ниското си ниво от май миналата година.

Така пазарът реагира час след изявлението на украинския президент Володимир Зеленски, който се съгласи да работи по плана на президента на САЩ Доналд Тръмп за разрешаване на руско-украинския конфликт.

Това съобщи Bloomberg.

Според борсата ICE Futures, цената на декемврийските фючърси в хъба в Нидерландия (виртуална търговска платформа за природен газ) е спаднала до 30.2 евро (-3.1%) за 1 MWh , което е 365.9 долара за 1 000 куб. м.

Мирното споразумение за Украйна се очаква да повлече и последващо спад в цените, смятат газовите експертите.

