Експерти за мирния план за Украйна: Кремъл отхвърля всяка сделка без пълна победа

Москва усилено подготвя руското общество за отхвърляне на предложения от САЩ мирен план за Украйна. Държавните институции и пропагандните канали продължават да налагат наратива, че Русия не може да приеме нищо по-малко от пълна победа. Това предупреждава Институтът за изследване на войната (ISW), цитиран от fakti.bg.

Тотални условия като предварителна бариера

Първият заместник-председател на Комитета по международни въпроси на руската Дума Алексей Чепа заявява, че всеки мирен план трябва напълно да отговаря на руските изисквания. Той отново използва формулировката за „изконните причини за войната“, с която Кремъл оправдава своята военна агресия, включително настояването за подчиняване на Украйна и противопоставяне на НАТО.

Чепа намеква, че настоящото предложение на Вашингтон е по-благоприятно за Москва от предишни инициативи, но въпреки това не удовлетворява целите на Кремъл.

Пропагандата срещу преговори и отказ от териториални компромиси

Държавните телевизии и военните блогъри в Русия подчертават, че Москва ще участва в преговори само при гарантирано елиминиране на „причините за войната“, което на практика означава победа на бойното поле.

Членът на Комитета по отбрана на Държавната дума Андрей Колесник заявява, че Русия няма да се откаже от анексираните украински територии, включително региони, които изобщо не контролира напълно, като Запорожка област. Той повтаря тезата, че руската победа е „неизбежна“ и Украйна трябва да се подчини на условията на Москва.

Мирният план е само „аргумент“, но войната продължава

Лидерът на ЛДПР Леонид Слуцки нарича плана „добра основа“, но добавя, че руският напредък в източна Украйна е „също толкова убедителен аргумент“, намеквайки, че Кремъл не е готов за отстъпление.

Според ISW руската победа не може да се счита за предрешена. Институтът подчертава, че Украйна и Западът могат да се възползват от слабостите на Русия, за да я принудят към реални отстъпки в бъдещи преговори.

На 23 ноември се очаква среща на делегации от Украйна, САЩ и Европа за обсъждане на предложения мирен план. Междувременно украинските военни съобщават, че продължават да отблъскват руските опити за превземане на Купянск, опровергавайки многократните твърдения на Москва, че градът вече е паднал.

