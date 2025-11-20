„Мирен план“ за Украйна се оказа подозрителен сценарий без потвърждение

Белият дом отказа да коментира разпространяваната информация за нов мирен план за Украйна, според който Киев трябва да отстъпи части от Източна Украйна, които в момента не контролира, в замяна на гаранции за сигурност от САЩ срещу бъдеща руска агресия.

Твърденията идват от публикация на Axios, цитирана от Ройтерс, но към момента нито една американска институция не е потвърдила, че подобен план действително съществува. Липсата на официална позиция създава съмнения, че става дума за пропаганден сценарий, който напълно съвпада с интересите на Москва.

Съмнителна информация без потвърждение от Вашингтон

Според цитираните материали планът включва изискване Украйна да намали числеността на въоръжените си сили и да се откаже от ключови категории оръжия, което би я направило значително по-уязвима спрямо Русия. Държавният департамент на САЩ също не коментира темата. В подобна ситуация най-логичното обяснение е, че Вашингтон не признава автентичността на подобни твърдения. Подобни „изтичания“ често се използват, за да се създаде впечатление, че Америка е готова на компромиси за сметка на Украйна.

Киев получава „сигнали“, но не участва в преговори

Неидентифициран високопоставен украински представител твърди, че Киев е получил сигнали за американски предложения за спиране на войната, които Вашингтон е обсъдил с Москва, без Украйна да е участвала в подготовката им. Същевременно президентът Володимир Зеленски проведе разговори вчера в Анкара с турския президент Реджеп Тайип Ердоган, а днес ще се срещне с представители на американската армия в Киев. В публикация в Телеграм той подчерта, че работата с партньорите трябва да бъде координирана и че само САЩ и президентът Доналд Тръмп имат силата да сложат край на войната. Зеленски дори не спомена предполагаемия „план“, което ясно подсказва, че украинското ръководство не приема темата като реална дипломатическа линия.

Информация, изгодна единствено за Кремъл

Разпространяваните твърдения сочат още, че планът предвижда признаване на анексирането на Крим и други окупирани територии, намаляване на украинската армия до 400 000 военни и отказ от оръжия с голям обсег. Източникът, цитиран от Франс прес, сам признава, че не е ясно какво Русия трябва да направи в замяна и дори откъде точно идва предложението – от Тръмп лично или от негови съветници.

Подобна неяснота е характерна за манипулативни новини, предназначени да отслабят позициите на Киев и да засилят наратива, че Украйна е принудена да се съгласи с поражение. На този фон Ройтерс отбелязва и вътрешнополитически проблеми – напредъка на руските сили в източните области и корупционния скандал, довел до освобождаването на министрите на енергетиката и правосъдието – които се използват, за да се внуши слабост и безизходица.

