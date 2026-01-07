Медведев към САЩ: Не си играйте игрички с Русия. Ами сега?!

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев копира графично изображение на Държавния департамент на САЩ, отправяйки предупреждение: "не си играйте на игри", към Вашингтон.

Посланието бе огледално копие на американско изявление, отнасящо се до президента Доналд Тръмп, предаде Анадолската агенция (Anadolu Ajansı).

"Честита православна Коледа, руски свят!", написа Медведев в американската социална мрежа X, споделяйки стилизирано черно-бяло изображение на московския храм "Христос Спасител".

Върху изображението e наслагван удебелен червен текст, който гласи: "Не си играйте игрички с Русия".

Публикацията беше визуален отговор на графика, публикувана от рускоезичния акаунт на Държавния департамент на САЩ. Американската публикация съдържаше черно-бяла снимка на президента Тръмп и държавния секретар Марко Рубио, наблюдаващи военната операция във Венецуела, придружена от текст: "Не си играйте игри с президента Тръмп", съобщава Bulgaria ON AIR.

Надписът на Държавния департамент описваше Тръмп като "човек на действието", добавяйки риторичния въпрос и отговор: "Не знаехте ли? Сега знаете".

Отговорът на Медведев използваше точния шрифт, цветова схема и фразова структура, използвани от Вашингтон, сигнализирайки за риторична ескалация след събитията в Каракас.

Дигиталният обмен идва дни след американската военна операция във венецуелската столица на 3 януари. Доклади сочеха експлозии и самолетна активност над Каракас, преди силите на САЩ да заловят венецуелския президент Николас Мадуро и съпругата му.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com